Минобороны ФРГ хочет купить у США 45 истребителей без согласования с коалицией

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет закупить у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18, об этом она написала в письме главе Пентагона Марку Эсперу. Такую информацию распространил в воскресенье на своем сайте еженедельник Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вариант, при котором ФРГ закупила бы у США истребители на смену устаревающим Tornado, обсуждается уже несколько лет. Такие планы вынашивались еще при предыдущей главе Минобороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен.

Скептически настроены были представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - они настаивали, чтобы контракт был заключен не только с Boeing, но еще и с крупнейшим европейским производителем Airbus, который готов поставить истребители Eurofighter.

Фон дер Ляйен в свое время готова была пойти на условия партнеров по правящей коалиции. Крамп-Карренбауэр же, как утверждается в статье, не добилась согласия социал-демократов, и теперь это может стать причиной внутриполитических разногласий. В СДПГ расценили действия министра как провокацию, пишет издание.

Из партии истребителей, о которых идет речь, 30 относятся к типу Superhornet - они в теории способны нести американские атомные боеголовки, размещенные на немецком полигоне близ населенного пункта Бюхель, говорится в статье.