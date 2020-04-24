В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Европа 24 апреля 2020 03:59 (UTC+04:00)
В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Команда исследователей из Оксфордского университета, разработавшая вакцину от коронавируса, приступила в четверг к испытаниям препарата на добровольцах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о вакцине, получившей название ChAdOx1 nCoV-19. Она создана на основе вируса у шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Подобная технология ранее уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.

"Сегодня группа Оксфордского университета по вакцинам начала исследование вакцины от COVID-19 на двух добровольцах, чтобы собрать информацию о ее безопасности и способности обеспечить хороший иммунитет", - говорится в сообщении, размещенном университетом в Twitter.

Как пройдут испытания

Исследования будут вестись на 1,1 тыс. добровольцах в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле. Часть из них получит непосредственно новую вакцину, другим добровольцам из контрольной группы достанется вакцина от менингита, что было сделано и в первый день. В четверг были привиты микробиолог Элиза Гранато и онколог Эдвард О'Нил, причем сами добровольцы не знают, какой именно препарат им ввели.

На третий день вакцину получат еще шесть человек, по три из каждой группы. На пятый день, если наблюдения за привитыми людьми не выявят аномалий, исследователи намерены вакцинировать более значительное число людей.

Ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл, сотрудники которого занимаются разработкой вакцины, сообщил, что к сентябрю планируется произвести миллион доз препарата, даже учитывая, что его клинические испытания не завершены. Шансы на то, что новая вакцина окажется действенной, ученый оценивает примерно в 80%. Если вакцина докажет свою эффективность, у правительства будут препараты, чтобы начать прививать людей, в противном случае партия окажется бесполезной.

Работы ведутся при поддержке правительства, которое выделило грант в размере 2,2 млн фунтов стерлингов ($2,7 млн) на испытания.

Правительственная программа

Британское правительство объявило о том, что планирует выделить на создание вакцин от коронавирусной инфекции 250 млн фунтов ($310 млн долларов). В общей сложности профинансированы 27 исследовательских проектов.

Власти ведут переговоры с фармацевтическими компаниями, чтобы зарезервировать производственные мощности на случай, если ученые добьются успеха, доказав эффективность и безопасность своих препаратов.

70 потенциальных вакцин

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, в мире сейчас разрабатывается 70 потенциальных вакцин от COVID-19. По оценкам экспертов, до того, как препарат пройдет испытания, докажет свою эффективность и поступит в производство и продажу, остается около года.

При этом научный советник британского правительства Патрик Валланс с осторожностью высказался о шансах того, что вакцина из Оксфорда станет эффективным ответом на коронавирусную инфекцию. "Любые новые разрабатываемые вакцины имеют мало шансов на успех. Лишь некоторые из них оказываются эффективными. Коронавирус не отличается, и он ставит новые вопросы перед разработчиками вакцины. Это займет время", - сказал эксперт.

Вирус в королевстве

По данным, опубликованным британским Минздравом 23 апреля, у 138 тыс. человек в стране было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число летальных исходов достигло 18,7 тыс.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран призывает Европу выполнить все обязательства по ядерной сделке
Иран призывает Европу выполнить все обязательства по ядерной сделке
МИД Ирана ждет от ЕС выполнения всех обязательств по ядерной сделке после запуска INSTEX
МИД Ирана ждет от ЕС выполнения всех обязательств по ядерной сделке после запуска INSTEX
США ввели санкции против пяти иранских ученых
США ввели санкции против пяти иранских ученых
Loading Bars
Лента новостей
Число жертв COVID-19 в мире превысило 190 тыс. человек, инфицировано более 2,7 млн В мире 04:41
Пенс сообщил, что планы отмены санитарных ограничений обнародовали 16 штатов США 04:31
Число заразившихся коронавирусом на авианосце Theodore Roosevelt выросло до 840 США 04:15
В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса Европа 03:59
Трамп усомнился в серьезных проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына США 03:43
В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса Другие страны 03:37
Telegraph: Борис Джонсон планирует вернуться к работе с 27 апреля Европа 03:24
В штате Нью-Йорк зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом США 03:05
Ученые США установили, что COVID-19 хуже приспособлен к теплу США 02:50
Конгресс США одобрил новый пакет экономических мер в связи с коронавирусом США 02:35
Эрдоган и Трюдо обсудили борьбу с пандемией Covid-19 Турция 02:17
The Rolling Stones посвятили сингл коронавирусу В мире 02:13
Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан в стране Европа 01:55
Программа развития ООН оказала поддержку 83 странам в условиях пандемии Другие страны 01:37
Чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже - 2020 отменен из-за пандемии коронавируса Спорт 01:21
Президент ЮАР объявил о смягчении карантина с 1 мая Другие страны 01:08
Еврокомиссия представит 6 мая параметры фонда восстановления экономики Европа 00:51
В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом Россия 00:34
Премьер Дании заявила о несогласии с увеличением бюджета ЕС Европа 00:25
В Швейцарии начали исследование иммунитета жителей к коронавирусу Европа 00:11
Граждане пишут Президенту: Вы – лидер, который всегда думает о народе и прилагает усилия для его благополучия Политика 00:00
Международный банк Азербайджана увеличил непроцентные доходы Финансы 23 апреля 23:56
ВОЗ сообщила о новой инициативе технологического сотрудничества для борьбы с пандемией В мире 23 апреля 23:43
Азербайджан располагает достаточными запасами зерна Бизнес 23 апреля 23:27
Джефф Безос и Илон Маск увеличили состояние, несмотря на пандемию В мире 23 апреля 23:21
Британские врачи подали иск к правительству из-за нехватки средств защиты в ходе пандемии Европа 23 апреля 23:09
Украина запретила проведение каких-либо мероприятий в связи с т.н. "геноцидом армян" Другие страны 23 апреля 22:53
В Китае произошла новая вспышка коронавируса Другие страны 23 апреля 22:49
На штат Джорджия США надвигается торнадо США 23 апреля 22:31
Лидеры ЕС планируют провести новую видеоконференцию по коронавирусу в начале мая Европа 23 апреля 22:13
PASHA Holding поддержал мелких фермеров Финансы 23 апреля 22:09
Лидеры ЕС утвердили программу помощи экономике на €540 млрд Европа 23 апреля 22:06
Роттердам заявил о готовности принять "Евровидение" в 2021 году Европа 23 апреля 22:02
Во Франции число умерших из-за коронавируса достигло 21 856 человек Европа 23 апреля 21:58
В Италии число вылечившихся от COVID-19 за сутки впервые превысило число заразившихся Европа 23 апреля 21:39
Как пандемия коронавируса отразилась на методах грузоперевозок в рамках ЕАЭС? Транспорт 23 апреля 21:34
Galt & Taggart обновляет прогноз экономического развития Грузии Бизнес 23 апреля 21:26
Прогноз: скорое снятие режима изоляции позволит ограничить сокращение ВВП Казахстана Бизнес 23 апреля 21:25
Чемпионат мира по пляжному волейболу перенесен с 2021 на 2022 год Спорт 23 апреля 21:19
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 115 человек Турция 23 апреля 21:11
В ВОЗ сообщили, что число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 73 тыс. В мире 23 апреля 21:02
Казахстан обладает территорией для потенциальной геологоразведки Бизнес 23 апреля 20:55
В Азербайджане продлен отопительный сезон Экономика 23 апреля 20:43
В Азербайджане будут подготовлены предложения по усовершенствованию услуг ветеринарии - Агентство Экономика 23 апреля 20:37
Крупный азербайджанский банк сократил активы Финансы 23 апреля 20:27
Комитет Милли Меджлиса по труду и социальной политике провел заседание в режиме видеоконференции Политика 23 апреля 20:21
Она родилась в Карабахе - Tarana Paris Bakou обратилась к азербайджанцам (ВИДЕО) Культура 23 апреля 19:52
Baku Media Center совместно с ЮНИСЕФ запускает информационный проект в связи с пандемией COVID-19 Общество 23 апреля 19:52
Межбанк Азербайджана сократил обязательства Финансы 23 апреля 19:42
В Азербайджане еще для 30 тыс. безработных перечислены единовременные выплаты Общество 23 апреля 19:30
Главы МИД Азербайджана и Молдовы провели телефонную беседу Политика 23 апреля 19:28
Совет Европы приветствует решение Верховного Суда Азербайджана по делу Ильгара Мамедова и Расула Джафарова Политика 23 апреля 19:13
Госкомитет по работе с диаспорой продолжает видеоконференции с азербайджанской диаспорой (ФОТО) Политика 23 апреля 19:11
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Украины Политика 23 апреля 19:09
МИД Азербайджана: Заявление Армении о том , что она не ведет переговоры по поэтапному урегулированию конфликта смехотворно Политика 23 апреля 19:05
Налоговые льготы в сфере пассажироперевозок положительно скажутся на стабильности и предотвратят кризис - Эльданиз Джафаров Транспорт 23 апреля 18:44
Вклад Агентства по развитию МСБ в "Год волонтеров" - издана книга Könüllünün öz/əl kitabı Общество 23 апреля 18:22
Азербайджанский поэт и мастер спорта по боксу: Особый отпечаток в моей душе… (ФОТО) Интервью 23 апреля 18:16
На севере Туркменистана завершилась посадка некоторых овощных культур Бизнес 23 апреля 18:15
В Минэкономики Азербайджана раскрыли детали механизма предоставления финансовой помощи микропредпринимателям Экономика 23 апреля 18:15
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ ожидает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобилизоваться для освобождения оккупированных территорий Политика 23 апреля 18:12
В Грузии продолжается фермерская деятельность Бизнес 23 апреля 18:04
Китай продолжит снабжение Азербайджана медицинскими принадлежностями - посольство Политика 23 апреля 18:03
Какую поддержку получает МСБ в Казахстане в условиях режима ЧП? Бизнес 23 апреля 17:57
«Цифровой регулятор» BusinessOptix будет адаптирован к потребностям авиации Казахстана ИКТ 23 апреля 17:53
Азербайджанские телеведущие посвятили клип героизму врачей (ВИДЕО) Социум 23 апреля 17:47
Европейские переработчики наращивают импорт нефти из Саудовской Аравии Европа 23 апреля 17:46
МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с особым режимом карантина Общество 23 апреля 17:44
Турал Гянджалиев: Отказ Армении от варианта поэтапного решения конфликта подрывает переговорный процесс Нагорно-карабахский конфликт 23 апреля 17:40
В Узбекистане объявлен конкурс "Карабахский край Азербайджана глазами художников" Культура 23 апреля 17:31
В США заявили, что потребляют минимальный объем нефтепродуктов за последние 30 лет США 23 апреля 17:28
При поддержке Госагентства по оказанию услуг гражданам в Азербайджане будет создан "Центр виртуальных услуг" ИКТ 23 апреля 17:25
Минэкономики Азербайджана разъяснило детали условий получения единовременных выплат (ВИДЕО) Экономика 23 апреля 17:22
Эльман Рустамов: В Азербайджане сохраняется макроэкономическая стабильность Финансы 23 апреля 17:17
Премьер-министр: Отношения Грузии и ЕС остаются прочными Финансы 23 апреля 17:09
Почему Гюльназ никогда не выйдет замуж? Необычные перформансы азербайджанцев на карантине (ВИДЕО) Интересное 23 апреля 17:04
Минтруда Азербайджана: Для получения единовременной выплаты за май безработные должны открыть банковские счета Общество 23 апреля 16:59
Туркменистан проводит профилактику опасных инфекционных заболеваний Туркменистан 23 апреля 16:48
Казахстано-японское уранодобывающее СП закупит электродвигатели Тендеры 23 апреля 16:33
Власти Британии начнут тестировать население на наличие антител к коронавирусу Европа 23 апреля 16:32
Узбекистан заимствует дополнительные средства для борьбы с последствиями пандемии Финансы 23 апреля 16:28
В Европе на четверть вырос недельный прирост случаев инфицирования коронавирусом Европа 23 апреля 16:28
Совет инвесторов поможет правительству Грузии в разработке новой стратегии Бизнес 23 апреля 16:20
«БЕЛАЗ» поставил технику горно-обогатительному комбинату в Казахстане Транспорт 23 апреля 16:14
Yelo Bank порадовал более 300 семей (ФОТО) Общество 23 апреля 16:13
В Азербайджане выявлены еще 30 случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 41 человек - Оперативный штаб Общество 23 апреля 16:13
Минобразования Азербайджана запустило для школьников сервис "Виртуальный гид" Общество 23 апреля 16:12
Эльшад Мамедов: Налоговое стимулирование частного сектора крайне необходимо для оживления национальной экономики Финансы 23 апреля 16:06
Эльшад Мамедов: Сокращение налоговых поступлений следует компенсировать частными инвестициями Финансы 23 апреля 16:04
Азербайджанские мастера единоборств провели акцию в поддержку больных талассемией (ФОТО) Спорт 23 апреля 15:56
Антимонопольный комитет Узбекистана рассказал о своей деятельности в стране Бизнес 23 апреля 15:53
Азербайджан принял участие в видеоконференции Всемирной таможенной организации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 23 апреля 15:49
Азербайджанцы из Турции, Франции и Испании примкнут к челленджу #senetinledestekle (ФОТО) Культура 23 апреля 15:46
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку электротехнического оборудования Тендеры 23 апреля 15:38
Вугар Миргейдаров: Меры по борьбе с коронавирусом в Азербайджане вселили в налогоплательщиков уверенность в завтрашнем дне Экономика 23 апреля 15:32
Azercell представляет услугу BluTV Экономика 23 апреля 15:19
AzerTelecom обеспечивает страну в условиях особого карантинного режима непрерывной интернет услугой Экономика 23 апреля 15:17
Применение налоговых льгот послужит совершенствованию внешнеэкономических отношений Азербайджана - Руслан Атакишиев Политика 23 апреля 15:16
Туркменистан поддерживает призыв ООН к глобальному перемирию в ответ на пандемию коронавируса Туркменистан 23 апреля 15:07
Импорт бензина и дизельного топлива в Грузию вырос в годовом выражении Энергетика 23 апреля 14:59
Все новости