В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 143 человека
По меньшей мере 143 человека умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Данный показатель стал самым низким с 18 марта. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 621. Число инфицированных выросло за 24 часа на 621. Общее количество заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 224 390. Выздоровели 136 166 пациентов, этот показатель за день вырос на 2 214.
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