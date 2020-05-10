Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации

Чешское правительство не планирует продлевать действующий в республике с 12 марта режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 17 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье в дискуссионной передаче пражского телеканала CNN Prima News премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Я думаю, что мы не будем обращаться с просьбой [в нижнюю палату национального парламента] о его [режима] продлении", - отметил премьер.

Бабиш сообщил, что заседание кабмина, посвященное этому вопросу, состоится в понедельник, 11 мая. Власти, по его словам, в случае ухудшения в республике эпидемиологической ситуации смогут оперативно вводить социальные ограничительные меры на основе специального закона, который вскоре должен быть принят парламентом. Он, как ожидается, значительно усилит компетенции национального министерства здравоохранения до конца текущего года.

Главу правительства поддержал первый вице-премьер, глава МВД и председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации с коронавирусом Ян Гамачек. "Режим чрезвычайной ситуации, как думаю, может быть отменен 17 мая", - сказал он.

Гамачек также сообщил, что власти обсуждают возможность разрешить жителям республики не носить медицинские маски на открытых пространствах. Обязанность предохранять органы дыхания от коронавируса сохранится только в общественных помещениях, какими, например, являются магазины, и в общественном транспорте.

В Чехии, население которой составляет около 10,6 млн граждан, девятый день подряд медики регистрируют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. В республике с начала марта зафиксировано 8 095 случаев заражения коронавирусом. Умерли 276 инфицированных, выздоровели 4 447. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли.