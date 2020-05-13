В Италии от COVID-19 вылечились более половины всех заразившихся коронавирусом

Число вылечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии превысило общее количество инфицированных в стране за время пандемии. Согласно распространенным в среду данным Департамента гражданской защиты Италии, из 222 104 инфицированных поправился 112 541 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом уточняется, что за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888. За день от последствий коронавирусной инфекции умерли 195 человек, а общее число летальных исходов достигло 31 106.

Локальная вспышка COVID-19 была выявлена в Италии 21 февраля. С 10 марта в стране был введен карантин. В первый раз режим был смягчен 4 мая. 18 мая власти планируют ввести новые послабления, объявление о которых ожидается в ближайшие часы. В частности, ранее говорилось об открытии магазинов розничной торговли и музеев. В некоторых областях, где позволяет эпидемиологическая ситуация, могут возобновить работу рестораны и бары, а также парикмахерские. С мая точкам общепита разрешено продавать еду навынос. Пока запрещено передвижение между разными областями, если это не продиктовано рабочей необходимостью или состоянием здоровья.