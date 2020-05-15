Грета Тунберг объявила о решении передать $100 тыс. на помощь ЮНИСЕФ во время пандемии

Шведская экоактивистка Грета Тунберг объявила о передаче $100 тыс. Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), а также о решении самоизолироваться, чтобы проверить, есть ли у нее коронавирус нового типа. Об этом она сообщила в видеообращении, которое транслировалось в эфире американской телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас еще не взяли анализы, так как у нас [в Швеции] не тестируют, если вам не нужна медицинская помощь. Конечно, я не знаю, есть ли он [коронавирус] у меня. Но я все равно изолировалась, потому что так поступать правильно", - сказала Грета.

Она сообщила, что направляет собранные для нее $100 тыс. на нужды Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). "Мы начали новую кампанию, чтобы помочь поддержать ЮНИСЕФ во время пандемии COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Во время кризиса тяжелее всего всегда наиболее уязвимым - детям", - пояснила Тунберг.

17-летняя активистка стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года, которое вызвало большой общественный резонанс.

В 2018 году экологическая активистка начала школьную забастовку за климат: каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.