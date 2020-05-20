В Лувре заявили, что "Мона Лиза" не продается

Представители Лувра, одного из старейших музеев с обширной историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции, прокомментировали РЕН ТВ предложение продать картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", передает Trend.

"Национальные французские коллекции неотъемлемы от государства, то есть продать их невозможно", - пояснили в музее.

Напомним, крупный бизнесмен Стефан Дистангиан посоветовал французским властям продать "Мона Лизу" за 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть последствия экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Предприниматель считает, что Париж должен продать ценный актив, и отметил, что картин во Франции много.

“В 2020 году мы должны получить деньги там, где они есть. Так что продавайте семейные драгоценности", - пояснил свою точку зрения Дистингиан.

Напомним, что "Мона Лиза", также известная как "Джоконда", была написана примерно между 1503 и 1505 годами. По одной из версий, на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца Франческо дель Джокондо.

В Лувре шедевр кисти Леонардо хранится с 1793 года.