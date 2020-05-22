Вулкан Этна выбросил пепел на высоту 4,5 км
Сицилийский вулкан Этна - крупнейший действующий в Европе - в пятницу выбросил столб пепла на высоту 4,5 км. Об этом сообщает агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, ночью сейсмологи зафиксировали активность в кратере на юго-восточном склоне вулкана. Выброс пепла продолжался на протяжении трех часов.
Вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.
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