Вулкан Этна выбросил пепел на высоту 4,5 км

Сицилийский вулкан Этна - крупнейший действующий в Европе - в пятницу выбросил столб пепла на высоту 4,5 км. Об этом сообщает агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ночью сейсмологи зафиксировали активность в кратере на юго-восточном склоне вулкана. Выброс пепла продолжался на протяжении трех часов.

Вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет опасности населению.