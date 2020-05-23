Число жертв коронавируса в Британии приближается к 36,4 тысячи человек
В Британии за сутки от нового типа коронавируса COVID-19 скончался 351 пациент. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает Sky News.
Общее число летальных исходов в стране возросло до 36 393.
Также положительный результат анализов на коронавирус получили 3 287 человек. Общее число выявленных случаев заболевания поднялось до 254 195 граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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