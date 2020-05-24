Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в клубах чемпионата Англии по футболу

Тесты еще двух представителей клубов чемпионата Англии по футболу дали положительный результат на коронавирус по итогам тестирования, проведенного 19-22 мая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба турнира.

Всего было проверено 996 человек. Инфицированные уже находятся на карантине, который продлится семь дней. Имена представителей клубов, чьи тесты оказались положительными, не афишируются.

Число тестируемых по сравнению с прошлой неделей возросло на 248 человек, тогда было выявлено шесть случаев заражения в трех клубах. Их результаты не были включены в статистику на этой неделе, так как они продолжают пребывать на карантине.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. 18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, что является первым этапом к возобновлению чемпионата.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Великобритании зафиксировано более 258 тыс. случаев заражения, более 36 тыс. человек умерли.