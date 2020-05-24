Глава МВД Бельгии назвал невозможной новую изоляцию из-за второй волны пандемии COVID-19

Министр внутренних дел Бельгии Питер де Крем полагает, что даже при возможном возобновлении нарастающего распространения коронавируса в стране повторения режима изоляции не будет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Выступая в передаче телеканала VTM, он назвал невозможным возврат к "этим мерам изоляции". Не только потому, что новый локдаун нежелателен, но и потому что он больше "невозможен организационно", считает министр.

В пример он привел разрешение бельгийцам в связи со смягчением антивирусных ограничений переехать в их летние резиденции на побережье, в горы и сельскую местность, что было запрещено до начала снятия изоляции. По мнению де Крема, теперь нельзя будет заявить людям, что это решение отменяется, и они опять должны вернуться в городские квартиры.

"Начальная изоляция привела к ситуации (улучшения эпидемиологической обстановки - ИФ), в которой мы теперь пребываем. Несмотря на сложные обстоятельства, мы никогда не оказывались в ситуациях, как итальянская или испанская. (...) Число коек всегда оставалось под контролем, никогда никому не отказывали в медицинской помощи, и это результат важных действий в ходе этой изоляции", - объяснил глава МВД.

Но при возможной второй волне эпидемии, убежден де Крем, действовать следует по-другому.