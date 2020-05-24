Британский кабмин намерен приступить ко второму этапу ослабления карантина

Правительство Великобритании намерено приступить ко второму этапу ослабления карантина в стране с 1 июня в соответствии с ранее установленным планом. Об этом объявил в воскресенье на брифинге премьер-министр Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие дни мы представим детальную оценку [эпидемиологической] ситуации, но уже сегодня я могу подтвердить, что мы рассчитываем на то, что сможем приступить ко второму этапу осуществления мер по ослаблению карантина", - сказал глава правительства, добавив, что часть школьников смогут вернуться к занятиям с 1 июня.

Второй этап послаблений предусматривает возвращение к учебе детей из подготовительных, первых и последних (шестых) классов начальной школы. С 15 июня, по словам Джонсона, планируется также дать возможность общаться с учителями ученикам десятых и двенадцатых классов, которым вскоре предстоит сдавать экзамены.

В настоящий момент Министерство образования Британии проводит консультации с местными советами и профсоюзами работников сферы образования, где данную меру считают преждевременной. Окончательное решение должно быть принято 28 мая.

Второй этап снятия карантина в Соединенном Королевстве предполагает также возобновление работы непродовольственных магазинов. Могут быть также пересмотрены некоторые из правил, касающиеся соблюдения социальной дистанции, в частности о встречах между родственниками, не живущими вместе. Джонсон подчеркнул, что ослабление карантина будет возможно только в том случае, если научные данные будут по-прежнему указывать на то, что распространение нового коронавируса в стране продолжает замедляться.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина - людям было разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. С июня должны открыться непродовольственные магазины и частично школы, а с июля - рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.