Во Франции число смертей от коронавируса превысило 28,5 тысячи
Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 66, достигнув 28 596, пишет минздрав страны, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".
Всего в стране коронавирусом заразились 182 тыс., выздоровели почти 66 тыс. пациентов.
Сообщается, что суточное число госпитализаций сократилось в полтора раза по сравнению с прошлой неделей. Тем не менее, французское ведомство утверждает, что «эпидемия все еще находится в активной фазе».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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