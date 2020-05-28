Четырехлетний вундеркинд научился писать на трех языках

Четырехлетний мальчик из английского города Чешант, графство Хартфордшир, вступил в общество людей с высоким IQ Mensa, он уже знает три языка. Об этом сообщает издание The Mirror, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Четырехлетний Айзек Миллер (Izaak Miller) уже к двум годам самостоятельно научился читать книги и может писать на английском, греческом и арабском языках, хотя у него нет ни греческих, ни арабских корней. Он знает все 50 американских штатов, умеет считать до десяти на испанском языке и попросил у родителей книги с русским алфавитом. Его навыки чтения — как у ребенка в возрасте семи лет и десяти месяцев, а навыки математики — как у среднего ребенка шести с половиной лет. Он может перечислить все планеты по порядку,

Айзек проводит время, складывая кубики с алфавитом рядом с соответствующими объектами. Например, «А» он кладет рядом с аквариумом.

Мать ребенка, 32-летняя Мишель Нельсон (Michelle Nelson) рассказала, что мальчик научился чтению во время прогулок, когда пытался разобрать надписи на вывесках, табличках на автобусах и наклеенных в транспорте постерах. «Люди смотрели на него и спрашивали, школьник ли он. Они не могли поверить, что такой маленький ребенок может читать», — сказала Нельсон.

Мальчик получает дошкольное образование и прошел тест на проверку умственных способностей с психологом в сфере образования Питером Конгдоном (Peter Congdon). В своем отчете Конгдон описал Айзека как ребенка с очень высоким общим интеллектом и соответствующими схоластическими достижениями. Показатель его IQ равен 154.

Поскольку тесты Mensa не могут применяться к детям в возрасте до десяти лет, в таких случаях проводится независимое исследование в качестве первичного свидетельства приема в организацию. Mensa подтвердили результаты теста, и в апреле прислали письмо о том, что мальчик принят в члены организации.

Ранее сообщалось, что трехлетнего вундеркинда из британского графства Дарем приняли в общество Mensa — крупнейшую организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Он владеет двумя языками: малайским и английским.