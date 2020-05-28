В Дании создали роборуку для тестирования на коронавирус

Европа 28 мая 2020 15:00 (UTC+04:00)
В Дании создали роборуку для тестирования на коронавирус

Датские ученые создали роботизированную установку, которая умеет точно и аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус нового типа. Благодаря этому можно уменьшить риск заражения для медиков, которые собирают подобные образцы сейчас. Об этом пишет пресс-служба Университета Южной Дании, передает в четверг Trend со ссылкой на TACC.

Установка представляет собой укрепленный на специальной раме манипулятор, оснащенный системой компьютерного зрения и напечатанным на 3D-принтере инструментом для взятия проб. Человеку, у которого робот берет пробу, нужно лишь открыть рот на несколько секунд. После этого компьютерное зрение по нескольким точкам в горле определяет, откуда нужно взять мазок, аккуратно касается горла, а затем помещает образец в пробирку и закрывает ее.

"Я был одним из первых, у кого робот взял мазок. Все прошло очень хорошо. Я был удивлен, насколько нежно он прикоснулся палочкой к нужной точке у меня в горле", – рассказал один из разработчиков, профессор Университета Южной Дании Тиусиус Раджит Саваримуту.

Ученые создали прибор всего за месяц и уже испытали его в лабораторных условиях. Они надеются, что смогут опробовать устройство уже этим летом в одном из многочисленных мобильных центров , которые созданы на улицах датских городов для того, чтобы тестировать всех желающих на коронавирусную инфекцию.

"Робот избавляет медицинский персонал от опасности заразиться при тестировании. При этом само тестирование происходит так же, как и с участием людей", – пояснил Саваримуту.

Сейчас разработчики окончательно доводят устройство и оформляют необходимые разрешения для того, чтобы его можно было использовать как медицинское оборудование. После этого они планируют вывести его как на внутренний, так и на международный рынок.

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