Еврокомиссар по торговле Хоган намерен возглавить ВТО

Еврокомиссар по торговле ирландец Фил Хоган намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Reuters.

"Еврокомиссар по торговле намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост нового генерального директора ВТО", - сообщило агентство.

Полномочия нынешнего генерального директора ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу заканчиваются в августе этого года.

Фил Хоган работает в Европейской комиссии уже второй срок - в предыдущем составе Еврокомиссии под руководством Жозе Мануэла Баррозу с 2014 по 2019 год он занимался вопросами сельского хозяйства, а в ЕК под руководством фон дер Ляйен получил мандат еврокомиссара по торговле. В случае его избрания на пост главы ВТО Ирландии предстоит представить нового кандидата в Еврокомиссию.