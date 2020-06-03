Чехия и Словакия с 4 июня открывают общую границу

Чехия и Словакия с четверга, 4 июня, полностью открывают между собой для свободного перемещения граждан и грузов закрытые во время пандемии национальные границы. Об этом сообщило в среду агентство ЧТК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, соответствующей договоренности достигли чешский премьер Андрей Бабиш и глава словацкого правительства Игор Матович, который в среду с визитом посетил Прагу.