В мире более 600 медсестер умерли из-за коронавируса

Более 600 медсестер умерли в мире в результате заражения коронавирусом. Эти оценочные данные опубликовал в среду в Женеве Международный совет медицинских сестер (МСМС), призвавший правительства принять действенные меры для защиты медработников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В всемирном масштабе не существует систематического и стандартизированного учета числа медсестер и работников здравоохранения, которые заразились этой болезнью или умерли от нее, - говорится в сообщении. - Однако проведенный МСМС анализ данных национальных ассоциаций медсестер, а также официальных сведений и сообщений прессы ограниченного числа стран указывает на то, что болезнью заразились более 230 тысяч работников здравоохранения и более 600 медсестер умерли от этого вируса".

Согласно этому анализу, в среднем в мире 7% случаев вызванного коронавирусом заболевания приходятся на работников здравоохранения. "Это означает, что медсестры и другой персонал подвергаются большому персональному риску, и это относится также к пациентам, за которыми они осуществляют уход", - подчеркнули в МСМС, отметив, что эти цифры "хоть и являются частичными и предварительными, однако ставят ряд вопросов". Международный совет в этой связи призвал правительства "вести учет числа заражений и смертей среди работников здравоохранения и принять все необходимые мера для защиты медсестер от COVID-19".

МСМС, основанный в 1899 году, объединяет национальные ассоциации медсестер более 100 стран.