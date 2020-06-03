Испания может начать принимать туристов с 1 июля

Правительство Испании не исключает, что страна может начать принимать туристов с 1 июля. Об этом заявил в среду министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Хосе Луис Абало, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данные по пандемии и скорости, с которой проходит смягчение [ограничительных мер, введенных из-за коронавируса], свидетельствуют, что можно будет открыться для туризма 1 июля или раньше", - отметил глава ведомства, которого цитирует агентство Europa Press. По его словам, правительство работает над созданием безопасных маршрутов с точки зрения распространения коронавируса.

Испания является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии государств мира. С начала распространения инфекции в Испании было выявлено почти 240 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 127 пациентов умерли. В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании сейчас снижается, правительство королевства постепенно смягчает ограничительные меры.

Пока в Испании всем прибывающим из-за рубежа в обязательном порядке нужно находиться на двухнедельном карантине. Кабмин говорил, что мера может быть отменена 1 июля. Однако местные СМИ передавали, что Испания может отказаться от карантина уже с 22 июня.