Правящая в ФРГ коалиция согласовала пакет стимулирования экономики объемом €130 млрд

Правящие в Германии партии - консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - в среду вечером после двух дней переговоров согласовали пакет стимулирования национальной экономики общим объемом €130 млрд. Как сообщило агентство DPA, не менее €120 млрд будут привлечены из государственной казны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Меры рассчитаны на 2020-2021 годы. Они предусматривают, в частности, снижение налога на добавленную стоимость с нынешних 19% до 16% в период с 1 июля по 31 декабря текущего года, а также сокращение стоимости электроэнергии для граждан.

Семьи получат единовременные детские пособия в размере €300 на ребенка. Коммунам, особо пострадавшим от последствий распространения коронавируса, государство окажет многомиллиардную помощь.

ХДС/ХСС и СДПГ также согласовали вопрос предоставления дополнительной поддержки наиболее пострадавшим секторам экономики. Помощь прежде всего получат владельцы ресторанов и гостиниц, баров и ночных клубов, туристические фирмы, спортивные организации, выставочные компании. Кроме того, коалиция договорилась оказать помощь железнодорожному концерну Deutsche Bahn, который понес значительные убытки из-за сокращения пассажиропотока. Власти готовы выделить €5 млрд в качестве помощи компании.