Словакия полностью открыла границы с Венгрией и Австрией

Словакия в пятницу полностью открыла национальные границы для выезда своих жителей в Венгрию и Австрию, граждане которых также могут беспрепятственно совершать поездки в республику. Об этом сообщило Словацкое радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Снятие ограничений в отношении Венгрии и Австрии произошло в 08:00 по центральноевропейскому времени. Решение об этом приняло правительство Словакии.

В четверг полностью открыли между собой границы Словакия и Чехия.