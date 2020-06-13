Франция откроет границы для европейских туристов с 15 июня

Власти Франции приняли решение об открытии границ страны для европейских туристов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, говорится в коммюнике МИД и МВД страны.

Так, страну смогут посетить граждане Европы с воскресенья, 15 июня.

В документе отмечается, что данное решение было принято в соответствии с эпидемиологической ситуацией, а также исходя из рекомендаций Еврокомиссии.

«С 00.00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ - сухопутных, воздушных и морских - введенных для борьбы с пандемией COVID-19», — уточняется в коммюнике.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.