Маас: США не привели детали вывода части своих войск из Германии

Вашингтон уведомил несколько дней назад Берлин о планах вывести часть войск США из ФРГ, но не проинформировал о деталях относительно сроков, численности военнослужащих и мест их будущего размещения. Об этом заявил во вторник глава германского МИД Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли к сведению, об этом было сообщено несколько дней назад", - сказал он. "У нас нет детальной информации относительно того, когда, как, где и что будет реализовано", - отметил Маас.

По его словам, власти Германии занимают выжидательную позицию и намерены посмотреть, какие шаги в дальнейшем предпримет американская сторона. "Мы ожидаем информацию на этот счет", - сказал министр.

Он полагает, что "американское присутствие в Германии имеет важное значение для обеспечения безопасности не только Германии, но и Соединенных Штатов и Европы в целом". Как отметил Маас, столь важные вопросы нужно обсудить, но решение принимается прежде всего в самих США.

Президент Дональд Трамп 15 июня заявил, что его страна намерена сократить численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящий момент, по словам хозяина Белого дома, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих.