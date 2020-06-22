Восемь полицейских пострадали в Германии во время протестов против карантина

Восемь полицейских пострадали в германском городе Гёттинген (федеральная земля Нижняя Саксония) во время протестов жильцов одного из домов, которые были помещены на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полицейские не выпускали людей из многоэтажного комплекса, после чего возмущенные жильцы стали забрасывать стражей порядка бутылками, камнями, металлическими прутьями, различными предметами быта и пиротехническими средствами. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить перцовый газ, чтобы утихомирить около 100 собравшихся. Ведется следствие, в том числе, по подозрению в нанесении опасных телесных повреждений.

В четверг около 700 жильцов комплекса были помещены на карантин. У примерно 17% из них был выявлен коронавирус.