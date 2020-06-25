Макрон планирует 26 июня провести с Путиным переговоры в видеоформате

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции. Об этом сообщил в среду Елисейский дворец, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переговоры в формате видеоконференции планируются в пятницу, во второй половине дня", - сообщил представитель администрации французского лидера. По его словам, необходимо "обеспечить дальнейший прогресс в урегулировании кризисов, в частности, на Украине".

По информации Елисейского дворца, Макрон рассчитывает обсудить с Путиным "вопросы обеспечения стратегического равновесия", Ливию и Иран, а также ситуацию с распространением коронавируса. Также планируется обсудить "основные кризисы, фигурирующие в повестке дня Совета Безопасности ООН", указали в администрации французского президента.

"Президент Франции считает, что важно рассматривать вместе с Россией целый ряд сложных проблем", - заявил представитель Елисейского дворца. По его словам, сторонам необходимо обсудить вопросы, связанные с сотрудничеством, укреплением европейской стабильности, урегулированием международных кризисов и обеспечением кибербезопасности.