Лувр потерял из-за пандемии €40 млн

Парижский Лувр планирует открыть свои двери для посетителей 6 июля, но произойдет это в обстановке крупных финансовых потерь, вызванных пандемией COVID-19. Об этом сообщил журналистам директор музея Жан-Люк Мартинез, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Финансовые потери музея уже составили более €40 млн, в частности, это те средства, которые можно было бы получить от продажи билетов, сдачи различных помещений под мероприятия, как это раньше делалось", - сказал директор Лувра. Он отметил, что учреждение культуры откроется отнюдь не в лучших условиях. "Теперь число посетителей придется снизить до 5-10 тысяч человек в день. Уже одно то обстоятельство, что в течение какого-то времени не будет туристов из Китая и США, автоматически уменьшает нам поток посетителей на 25%", - сообщил Мартинез.

По его словам, "в лучшем случае посещаемость будет на уровне 20-30% от показателя аналогичного периода прошлого года. Мартинез сообщил при этом, что в целом возглавляемый им крупнейший музей мира лишится 80% публики, поскольку доля иностранцев составляет в потоке 75%.