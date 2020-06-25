Эйфелеву башню вновь открыли для туристов

Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня - в четверг утром вновь открывается для посетителей после вынужденного перерыва, объявленного с 13 марта на фоне санитарного кризиса. Впрочем, на фоне сохраняющейся угрозы распространения коронавируса администрация решила ввести определенные ограничения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Одним из главных требований является обязательное ношение маски: на территории башни их раздавать не будут, однако их можно приобрести в аптеках неподалеку. Кроме того, гостей настоятельно призывают соблюдать дистанцию, о чем на французском и английском напоминают через каждые пять ступенек синие наклейки на лестнице, ведущей к смотровой площадке, а также разметка у билетных касс. Кроме того, администрация временно ограничила максимально допустимое количество посетителей на территории у подножия башни и на смотровых площадках.

До пандемии лестницами в опорах башни пользовались лишь те, кто желает сэкономить на билетах или проверить себя на прочность. Теперь же попасть на первый и второй ярус можно только таким способом - лифты пока закрыты, вход лишь через восточную опору. Первые решительные туристы уже отправились покорять 674 ступени, отделяющие их от смотровой площадки. Гостей предупреждают, что подъем может занять около 20-30 минут.

Третий ярус, расположенный на самом верху башни, пока остается закрыт для публики. Впрочем, желающих туда подняться вряд ли набралось бы много: перевозку пассажиров на лифтах администрация монумента считает недостаточно безопасной в нынешних условиях, а для подъема на своих двоих потребовалось бы преодолеть 1 665 ступеней. Тем более, что лестница между вторым и третьим ярусами даже в обычное время была закрыта для широкой публики и использовалась лишь техническим персоналом или же спортсменами, участвовавшими в ежегодном скоростном забеге от подножия до вершины башни.