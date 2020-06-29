Меркель заявила, что соблюдает карантинные меры и надевает маску в магазине

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что соблюдает рекомендации Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) и надевает маску во время посещения магазина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если я соблюдаю общепринятые правила дистанции, мне не нужна маска. Но когда я иду совершать покупки, то мы, очевидно, не видимся с вами, а так бы вы смогли меня увидеть в маске", - сказала Меркель в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в ответ на вопрос журналистки, почему канцлер никогда не появляется на публике в защитной маске. "Разумеется, я придерживаюсь рекомендованного порядка действий и, наверняка, еще будут возможности увидеть меня в маске", - отметила канцлер.

Глава правительства ФРГ подчеркнула, что нужно будет вынести уроки из коронавирусного кризиса. "Мы живем в разгар пандемии. И тот факт, что мы не видим вируса, не означает, что он ушел", - предупредила она.

Переговоры лидеров двух стран прошли в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Это первая встреча Меркель и Макрона с начала пандемии и введения в странах Европы карантинных ограничений.