В Болгарии режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса продлен до конца июля

Власти Болгарии решили продлить в стране до конца июля режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр здравоохранения Кирил Ананиев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продлеваем режим, чтобы иметь возможность создать условия для снижения уровня заболеваемости. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима будет усилен", - отметил он.

Санитарные службы Болгарии провели в стране за последние сутки 923 теста на коронавирус, выявлено 63 случая заражения, что на 117 меньше, чем днем ранее.

С начала вспышки коронавируса в стране заразились 5 740 человек. 246 пациентов, в том числе пятеро за последние 24 часа, умерли. На лечении в больницах находятся 458 пациентов с коронавирусом, 28 - в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 2 915 человек.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который будет продлен до конца июля. Остаются обязательными соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок в закрытых общественных местах.