В ЕС заявили, что не смогут отказаться от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем
Евросоюз не сможет отказаться от использования природного газа и атомной энергетики в ближайшем будущем, поскольку они необходимы для обеспечения энергобаланса сообщества в условиях перехода к альтернативной энергетике. Об этом заявил в среду замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя в Брюсселе стратегию использования в странах ЕС водородного топлива, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Пока переход к безуглеродной экономике не завершен, нам потребуется доступ к природному газу и атомной энергетике, чтобы, в частности, гарантировать производство необходимого количества водородного топлива. Поэтому мы пока не можем назвать дату отказа от этих источников энергии", - заявил он.
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