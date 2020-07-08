В ЕС заявили, что не смогут отказаться от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем

Евросоюз не сможет отказаться от использования природного газа и атомной энергетики в ближайшем будущем, поскольку они необходимы для обеспечения энергобаланса сообщества в условиях перехода к альтернативной энергетике. Об этом заявил в среду замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя в Брюсселе стратегию использования в странах ЕС водородного топлива, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока переход к безуглеродной экономике не завершен, нам потребуется доступ к природному газу и атомной энергетике, чтобы, в частности, гарантировать производство необходимого количества водородного топлива. Поэтому мы пока не можем назвать дату отказа от этих источников энергии", - заявил он.