Министры финансов G20 рассмотрят продление моратория на выплату долга беднейших стран
Группа двадцати (G20) во второй половине текущего года рассмотрит возможность продления моратория на обслуживание долга беднейших стран мира.
Об этом сообщается в совместном заявлении по итогам видеоконференции министров финансов и управляющих центробанками государств "Большой двадцатки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы рассмотрим возможное продление инициативы по приостановлению обслуживания долга во второй половине 2020 года с учетом развития ситуации с пандемией коронавируса и выводов, сделанных в отчете Международного валютного фонда и Всемирного банка о потребности в ликвидных средствах стран, подпадающих под действие (инициативы - прим. ТАСС), который будет опубликован перед нашей встречей в октябре 2020 года", - говорится в документе. Отмечается, что запросы на участие в программе заморозки долговых обязательств подали 42 государства, всего в нынешнем году будет отложена выплата задолженностей в размере $5,3 млрд.