Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

Лаборатория французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) приступила к технической работе по расшифровке бортовых регистраторов со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета. Об этом говорится в сообщении организации, распространенном в понедельник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Технические работы в нашей лаборатории снимаются и записываются несколькими камерами, - отмечается в коммюнике. - Видео транслируется в прямом эфире в отдельное помещение, в котором присутствуют заинтересованные стороны".

Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета в Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана.