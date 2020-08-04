Двое сотрудников внешней разведки Франции арестованы по обвинению в попытке убийства

Французская юстиция предъявила обвинения в попытке убийства двум задержанным военным, сотрудникам Главного управления внешней разведки Франции (DGSE), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оба военных являлись инструкторами-парашютистами из центра спецподготовки агентов в городе Саран (департамент Луаре). Одному из них 28 лет, другому 25 лет. По сведениям газеты Le Parisien, они подозреваются в том, что планировали убийство человека, "которое не имело непосредственного отношения к их работе".

Оба были задержаны 24 июля в городе Кретей (департамент Валь-де-Марн) юго-восточнее Парижа. Они находились в украденной автомашине. Два дня спустя был задержан и третий человек, относительно личности которого СМИ ничего не известно.

Ему также предъявлено обвинение в попытке предумышленного убийства в составе преступной группировки. Согласно данным неназванного источника из следственных кругов, планировалось устранение какого-то человека в рамках сведения личных счетов.

Как уточняет Le Parisien, всем троим также предъявлено обвинение в нелегальной транспортировке оружия - как пистолетов, так и винтовок и ружей. Следствие поручено сотрудникам антитеррористического отдела уголовного розыска Франции. Им дела передаются в том случае, если они касаются лиц, имеющих допуск к сведениям, представляющим собой государственную тайну.