Еврокомиссия выделила €128 млн на поддержку проектов по борьбе с коронавирусом

Европа 11 августа 2020 16:23 (UTC+04:00)
Еврокомиссия выделила €128 млн на поддержку проектов по борьбе с коронавирусом

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение выделить €128 млн для финансирования 23 инновационных проектов, направленных на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении ЕК, обнародованном во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия будет содействовать 23 научным проектам, предоставив им €128 млн в рамках ответа на продолжающуюся пандемию коронавируса. Эти средства - это часть €1,4 млрд, которые Еврокомиссия выделила в рамках своего взноса на донорской конференции для сбора средств в рамках глобального ответа на пандемию", - говорится в документе.

В этих проектах задействованы 347 групп исследователей из 40 государств, в том числе 34 группы ученых из 16 государств, не входящих в ЕС. Данные проекты направлены на создание средств диагностики, лечения и вакцины, а также на изучение возможности более эффективного их промышленного производства, развитие медицинских технологий и цифровых средств для контроля распространения болезни.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 20 млн человек, свыше 736 тыс. умерли.

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