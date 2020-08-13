В Норвегии один человек пострадал при нападении женщины с ножом в Бергене

Один человек пострадал в четверг во время нападения с ножом на площади в норвежском городе Бергене. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полиция задержала нападавшую женщину. Ведется поиск других пострадавших. Человеку, получившему ранения, оказывается помощь.

О возможных мотивах нападения пока неизвестно.