Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих из Франции, Нидерландов и Монако

Власти Великобритании вновь делают обязательным соблюдение двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну из Нидерландов, Франции, Монако, а также ряда других государств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил на своей странице в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс.

"Имеющиеся данные показывают, что в целях борьбы с распространением коронавируса мы должны исключить Францию, Нидерланды, княжество Монако, Мальту, а также Арубу и архипелаг Тёркс и Кайкос [британская заморская территория в Атлантическом океане] из списка стран, с которыми были открыты транспортные коридоры. Если вы прибудете в Соединенное Королевство из этих стран после 04:00 [07:00 GMT+4] субботы, вам необходимо будет самоизолироваться на 14 дней", - говорится в сообщении министра.

Ранее власти Франции дали понять, что введут аналогичные меры, если Великобритания вернет требование о соблюдении карантина для прибывающих с территории республики. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что Лондон обязан "действовать безжалостно", препятствуя распространению вируса, даже если речь идет о ближайших соседях королевства.

Великобритания является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС. 26 июля из этого списка была исключена Испания, 31 июля - Люксембург, 7 августа - Бельгия, Андорра и Багамские Острова.

В отношении таких стран, как Россия, Иран, Китай и США, исключения еще не делались - прибывающим из этих государств британские власти под угрозой штрафа предписывают провести две недели на карантине.