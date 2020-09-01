AstraZeneca готова обеспечить 3 млрд доз вакцины от коронавируса

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину от нового коронавируса совместно с учеными из Оксфордского университета, расширяет производство в Великобритании одного из наиболее перспективных препаратов AZD1222. Об этом сообщает во вторник газета The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с двусторонним соглашением базирующаяся в Оксфорде компания произведет в ближайшие полтора года десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca на основе рекомбинантного вирусного вектора, а затем данный контракт может быть продлен еще на такой же срок, до 2023 года.

AstraZeneca начала ее производство еще в апреле. Всего же британо-шведская фармацевтическая компания обеспечила сейчас необходимые мощности для производства 3 млрд доз вакцины от нового коронавируса после того, как она будет создана. Она достигла предварительных договоренностей о поставках 400 млн доз вакцины в США, еще 400 млн доз в страны Европы, в том числе в Италию, Нидерланды, Францию и ФРГ, а также 30 млн доз - в Великобританию. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.

В минувшие сутки AstraZeneca начала третью фазу испытания вакцины в США, в которой примут участие 30 тыс. взрослых американцев.

Ранее британо-шведская фармацевтическая компания получила разрешение на проведение в России третьего этапа клинических испытаний препарата AZD1222 для профилактики новой коронавирусной инфекции среди взрослых с участием 150 человек. Процедуры будут проводиться на базе четырех учреждений в Санкт-Петербурге и Москве.