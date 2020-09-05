В Белграде произошла перестрелка

Один человек убит, еще один тяжело ранен в результате перестрелки в столице Сербии Белграде. Об этом сообщило в субботу национальное телевидение страны RTS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перестрелка произошла в районе Вождовац. Нападение совершил неизвестный мужчина, он тяжело ранил двух человек, один из которых умер, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция расследует инцидент и ведет поиски нападавшего.