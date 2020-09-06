Глава МИД Чехии отверг критику КНР по поводу визита спикера Сената на Тайвань

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, реагируя на критику КНР по поводу состоявшегося на текущей неделе визита председателя Сената (верхней палаты) чешского парламента Милоша Выстрчила на Тайвань, заявил в воскресенье журналистам, что внешнюю политику республики формирует и реализует правительство и позиция страны по вопросу соблюдения принципа "одного Китая" остается неизменной, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Внешнюю политику Чехии формирует правительство, а ни в коем случае не спикер Сената, - отметил он. - Политику по отношению к Китаю мы определили в 90-х годах ХХ века. В этой политике ничего не меняется. Уверен, что важнейшим шагом к поддержанию наших отношений [с КНР на партнерском уровне] станет отказ от эмоций, которые не совместимы с диалогом о стратегическом партнерстве".

В субботу посольство КНР в Чехии резко осудило поездку Выстрчила на Тайвань. Согласно заявлению диппредставительства, речь идет о грубом нарушении национального суверенитета Китая, серьезном вмешательстве в китайские внутренние дела, нанесении крупного ущерба политической базе китайско-чешских отношений, а также о серьезном нарушении основных норм международного права.

Посольство КНР особо подчеркнуло, что существует лишь один Китай, неотделимой частью которого является Тайвань. С этим фактом, как следует из документа, должны считаться партнеры страны на мировой арене.