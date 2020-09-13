В Белграде взорвался внедорожник

Европа 13 сентября 2020 19:17 (UTC+04:00)
В Белграде взорвался внедорожник

Внедорожник марки BMW X5 взорвался в воскресенье на одной из главных улиц сербской столицы, в результате чего один человек погиб и один был ранен. Об этом сообщило в воскресенье национальное телевидение Сербии RTS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее начальник полицейского управления Белграда Милан Станич сообщил, что по улице Омладинских бригад в районе Нови-Београд около 12:15 произошел взрыв двигающегося автомобиля, в результате чего два человека получили ранения. По данным телеканала, водитель скончался после того, как его доставили в больницу.

По данным сербской газеты Blic, жертвой покушения стал криминальный авторитет Страхиня Стоянович, вместе с ним в автомобиле находилась 45-летняя гражданка Колумбии. В результате взрыва Стояновичу оторвало правую ногу, он доставлен в реанимацию. Его спутница получила незначительные травмы.

Как отмечают очевидцы, звук взрыва был очень мощным и оглушил посетителей соседних кафе. По данным полиции, на месте работают следственные группы, идет расследование инцидента и поиск исполнителей преступления.

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