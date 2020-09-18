Лоукостер Wizz Air перенес начало полетов в Европу из Петербурга на декабрь

Венгерский лоукостер Wizz Air, который планировал открыть базу в петербургском аэропорту Пулково в сентябре и начать полеты в европейские страны, перенес дату начала выполнения рейсов на декабрь из-за ограничений, которые сохраняются из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании-оператора Пулково "Воздушные ворота Северной столицы", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авиакомпания Wizz Air, самый быстрорастущий европейский перевозчик, переносит дату открытия базы в международном аэропорту Пулково в связи с существующими ограничениями авиасообщения. Таким образом, начало полетов в Зальцбург (Австрия), Копенгаген (Дания), Венецию, Тревизо, Милан, Бергамо (Италия) и Мальту переносится на 3 декабря", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Уточняется, что полеты в Венецию, Тревизо, Милан и Бергамо начнутся 3 декабря, в Зальцбург и Копенгаген - 4 декабря, на Мальту - 5 декабря, в Стокгольм и Осло - 15 декабря, в Болонью - 17 декабря, в Турин - 19 декабря. В Катанью на Сицилии полеты планируется начать 30 марта 2021 года.

В сообщении аэропорта отмечается, что перевозчик готов возместить уже купившим билеты гражданам 120% от их стоимости на счет на сайте авиакомпании для дальнейшей оплаты полетов или 100% стоимости в случае, если они потребуют возврата денег на банковскую карту. В случае, если билеты приобретались через туроператора, граждане должны связаться с ним для решения данного вопроса.

В июне этого года на онлайн-пресс-конференции гендиректор авиакомпании Джозеф Варади сообщал, что аэропорт Пулково станет базовым для Wizz Air с сентября, и в этом же месяце будут открыты новые направления для путешествий.

Wizz Air - один из крупных лоукостеров мира, располагает флотом в 120 самолетов, его рейсы обслуживаются в 154 аэропортах разных стран.