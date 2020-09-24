Министр экономики Германии ушел на карантин из-за возможного контакта с больным COVID-19

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер принял решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно о коронавирусе, выявленном у сотрудника одного из министров торговли неназванной страны ЕС, который был на текущей неделе в Берлине. Об этом он сообщил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня после обеда я узнал, что тест на коронавирус присутствовавшего в Берлине во время совета министров торговли сотрудника одного из министров ЕС показал положительный результат. Я в качестве меры предосторожности ушел на домашний карантин", - написал Альтмайер. При этом он сообщил, что сам в минувшую пятницу сдал тест на коронавирус, он был отрицательным.

Альтмайер стал вторым членом кабинета министров ФРГ, который ушел на карантин. В среду такое же решение принял глава МИД Хайко Маас. Он отправился на карантин из-за того, что у одного из личных охранников был выявлен COVID-19. Первый тест министра иностранных дел на COVID был отрицательным. МИД в настоящее время выясняет, какие меры еще необходимо предпринять, и есть ли потенциальная угроза для других граждан. Маас на прошлой неделе участвовал во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

В начале пандемии две недели в самоизоляции провела канцлер ФРГ Ангела Меркель, все три ее теста на коронавирус оказались отрицательными.