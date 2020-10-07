Власти Брюсселя объявили о закрытии на месяц кафе и баров из-за коронавируса

Власти Брюсселя приняли решение закрыть с 8 октября на один месяц кафе и бары в городе в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом журналистам сообщили в среду столичные бургомистры по итогам заседания Совета безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом, по их словам, рестораны остаются открытыми при соблюдении установленных мер. Так, работать они могут только до 23:00, за одним столом могут сидеть максимум четыре человека.

Ранее во вторник власти Бельгии приняли решение усилить меры по борьбе с коронавирусом в связи с тем, что ситуация в стране тяжелая. Так, было решено сократить "близкие контакты" с пяти до трех человек в месяц. Под близким контактом понимается взаимодействие с другим человеком на расстоянии меньше 1,5 метров без маски. Дома бельгийцам разрешено принимать не более четырех человек.

Кроме того, работодателям настоятельно рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Меры вступают в силу 9 октября.

В Бельгии действует обязательный масочный режим во всех закрытых общественных помещениях и транспорте. На улице ношение масок обязательно в общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции. Точный список зон, где обязательно ношение масок на открытом воздухе, составляют местные власти, обычно это торговые улицы и оживленные транспортные узлы.

С начала пандемии в стране в общей сложности зафиксировано более 130 тыс. случаев заражений, что превышает 10% населения страны (11,5 млн человек). Умерли свыше 10 тыс. человек.