Во Франции суточное число заразившихся коронавирусом достигло рекордного уровня

Показатель суточного заражения новым коронавирусом достиг за прошедшие сутки во Франции рекордного для страны уровня в 26 896 человек. Это следует из данных, опубликованных мониторинговым агентством Sante publique France, действующем при Министерстве здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Накануне показатель был также рекордным, превысив 20,3 тыс. инфицированных. И это при том, что даже в период карантина он в пиках не превышал 8 тыс. Теперь число инфицированных за все время эпидемии составляет во Франции 718 873 человека.

Умерли за время эпидемии 32 684 пациента, при этом в больницах - 21 852.

За 24 часа, прошедшие с вечера пятницы, зарегистрированы 54 летальных исхода. Показатель позитивных тестов теперь находится на отметке в 11%. Накануне он был на процент ниже, а неделю назад находился на уровнях в 7-8%.

За минувшие семь дней в стране госпитализированы 4 999 человек. Из них 928 помещены в реанимацию.

В стране в настоящее время насчитывается 1 446 очагов распространения заболевания, из которых 282 - в домах престарелых. За сутки обнаружены 99 очагов вируса. Зонами различного уровня опасности по COVID-19 признаны 70 из 101 департамента страны.