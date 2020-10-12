Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреатами Нобелевской премии по экономике в текущем 2020 году стали экономисты Пол Милгром и Роберт Вилсон, передает Trend со ссылкой на Прайм.
Как объявил Нобелевский комитет в ходе прямой трансляции, награда вручена за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов.
По мнению комитета, мировая пандемия коронавируса оказала сильное влияние на работу структуры. Несмотря на это, Милгром и Вилсон получат причитающиеся им премии до конца текущего года.
Лауреаты будут приглашены в Стокгольм в следующий раз, когда комитет будет отмечать Нобелевскую неделю в обычном формате, а не в удаленном.
Лента новостей
Пострадавший от ракетного обстрела житель Гянджи: Армении никогда не удастся посеять панику в азербайджанском народе
Доставка оружия в Армению гражданскими самолетами противоречит правилам международной гражданской авиации - депутат
Нельзя останавливаться, только вперед до полной победы над армянскими фашистами – народный артист Мубариз Тагиев
В отношении автора проекта WarGonzo возбуждено уголовное дело в связи с экстремистскими призывами против Азербайджана
Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с ракетным обстрелом Гянджи
Русские в соцсетях: Армяне будут кайфовать, портить наших девочек, "бабло срубать", а мы за них кровь проливать?
В Туркменистане продолжат работу по сокращению доли государственных отраслей народнохозяйственного комплекса
Эскалация нагорно-карабахского конфликта - результат несоблюдения международного права - посол Алжира
Армения совершила международный террор, нарушив гуманитарный режим прекращения огня и обстреляв Гянджу - депутат
Главред Day.az: Армения хочет спровоцировать Азербайджан на ответные удары и втянуть в конфликт ОДКБ