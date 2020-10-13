В Чехии запретили собираться группами из более чем шести человек

Власти Чехии в рамках борьбы с распространением коронавируса запретили гражданам собираться группами из более чем шести человек. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам заседания правительства министр здравоохранения Роман Прымула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вводится запрет на собрание более шести граждан, - сказал он. - Это касается как собраний во внутренних помещениях, так и проходящих под открытым небом".

За минувшие сутки в Чехии выявили 3 104 новых инфицированных, что на 1 531 меньше, чем в предыдущий день. С начала пандемии общее число заразившихся в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, составило 117 110. За прошедшие семь месяцев от вызываемых коронавирусной инфекцией осложнений в республике умерли 987 жителей.