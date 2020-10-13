Работа лауреатов премии Нобеля по экономике может применяться в разных областях

Теория аукционов, за разработку которой американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон получили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике 2020 года, может использоваться в разных областях, в частности на аукционах по продаже алмазов, по распределению радиочастот и даже при распределении аппаратов ИВЛ в период пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times основываясь на высказывания лауреатов в ходе пресс-конференции в Стэнфордском университете.

Говоря о примерах применения теории, отметила газета, Уилсон упомянул свою работу по определению ценности алмазов, в то время как Милгром напомнил о проблемах, связанных с распределением аппаратов искусственной вентиляции легких на начальных этапах пандемии. Он, в частности, указал на то, что ситуация, когда отдельные штаты вынуждены хаотически конкурировать друг с другом без расширения масштабов поставок таких аппаратов, служит иллюстрацией того, какое значение имеет структура рынка. "Нам необходима хорошо продуманная структура рынка, и мы при разработке теории пытались учесть все аспекты: соперничество участников, возможность распределения ресурсов, а также решение участниками комплексных вопросов", - пояснил Милгром.

Аукционы применяются при продаже различных товаров, в том числе полезных ископаемых, предметов искусства, а также интернет-рекламы, пояснила The New York Times. Выставленные на аукцион товары могут быть с общей для всех участников ценностью, как при аукционах партий нефти, или же с ценностью, имеющей значение для кого-то одного, как при продаже произведений искусства. Кроме того, участники аукционов могут иметь либо точную, либо недостаточную информацию о предмете торгов, а сами мероприятия могут быть открытыми, когда можно следить за всем процессом, или же закрытыми. Милгром и Уилсон разработали учитывающую эти факторы теорию, которая применялась при создании новых форматов проведения аукционов. В частности, в 1990-х годах Федеральная комиссия по связи США использовала эти методы при распределении радиочастот.

"Они не только коренным образом изменили наши представления об аукционах, они изменили методы проведения аукционов, - привела The New York Times мнение нобелевского лауреата премии в области экономики за 2012 год Элвина Рота. - Эти двое ученых - одни из величайших теоретиков в области экономики".