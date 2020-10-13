Безработица в Великобритании в июне-августе выросла хуже прогноза

Безработица в Великобритании в июне-августе выросла до 4,5% с 4,1% в мае-июле. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста до 4,3%.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,9%.

При этом само число безработных старше 16 лет в июне-августе составило в Британии 8,63 миллиона человек, уменьшившись на 3 тысячи по сравнению с показателем за май-июль и на 51 тысячу — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Количество занятых британцев старше 16 лет в июне-августе снизилось в годовом выражении на 102 тысячи и составило 32,59 миллиона человек, или 75,6% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов в годовом выражении не изменилась, аналитики ждали ее снижения на 0,6%. Показатель без учета бонусов вырос на 0,8%, прогнозировался рост на 0,6%.