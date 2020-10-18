Повторный тест на коронавирус президента Германии показал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который находится на карантине, показал отрицательный результат. Об этом сообщила в воскресенье журналистам канцелярия главы германского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Штайнмайер ушел в субботу на карантин после того, как коронавирус был выявлен у одного из сотрудников его личной охраны. Причем инфицированный - "контактное лицо первой степени". Президент сдал быстрый тест, он был отрицательным. Результат второго - ПЦР-теста (проводимого по методике полимеразной цепной реакции - прим. ТАСС) - также оказался отрицательным.

Как отметили в канцелярии, Штайнмайер, тем не менее, будет находиться на карантине и в ближайшее время сдаст еще раз анализы на коронавирус.