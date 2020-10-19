Дефицит бюджета еврозоны увеличится в 2020 году в 10 раз из-за пандемии

Совокупный дефицит бюджета 19 стран еврозоны увеличится в нынешнем году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет €976 млрд, или 8,9% ВВП, из-за принятия чрезвычайных мер для противодействия кризису, спровоцированному пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации Европейского центрального банка, предыдущий пик дефицита еврозоны пришелся на начало 2010 года, когда данный показатель вырос до 6,6% ВВП. Тогда это вызвало беспокойство у инвесторов и обострило финансовое положение в зоне евро.

В нынешней ситуации, по словам одного из ведущих экономистов компании UniCredit Марко Валли, "у правительств нет другого выбора, кроме как продолжать тратить все, что необходимо, для поддержки экономики и уменьшения долгосрочного ущерба".

Как ранее заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Спад становится еще более глубоким, чем ожидалось, и различия в экономическом развитии стран зоны евро становятся более существенными, сказал он.